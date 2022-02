L’investissement des Chefs des Toques Blanches dans la formation et la transmission en France et à l’International Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pierre Lambert, Chef au restaurant L’expérience Pierre Lambert dans les Hauts-de-Seine et Président de l’International Club Les Toques blanches, Delphine Dos Santos, boursière de l’International club des Toques blanches et Julien Goriot, Chef au restaurant Edmond à Paris, membre de l’International Club Les Toques blanches viendront sur le stand #agridemain (hall 4, allée B) présenter leur association et échanger sur les valeurs qu’ils transmettent.

participation gratuite pour les visiteurs du salon de l’agriculture

