mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h15 à 22h45

La reprise de L’Inversion de la courbe, c’est à partir du 6 octobre au Théâtre de Belleville ! Une pièce de La Poursuite du bleu. Partout où il passe, les chiffres le disent, Paul-Eloi est au sommet. Lorsqu’il se fixe des objectifs, c’est pour les atteindre et les dépasser. Tout dans sa vie est en pleine croissance, autant qu’une célèbre courbe qui commence à l’inquiéter… L’Inversion de la courbe est une comédie satirique qui aborde l’omniprésence de la productivité dans notre quotidien et le traitement réservé à ceux qui auraient oublié de faire mieux aujourd’hui qu’hier. La presse en parle : “Magnifique pièce” Mouv’ “Un coup de coeur” France Info TV “L’auteur-metteur en scène traite ce problème avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité. Il s’appelle Samuel Valensi. Il promet” Le Figaro Magazine “Un auteur à découvrir” Toute la culture “Un quatuor d’acteurs impeccable” L’Usine Nouvelle “Juste et poignant” Théâtre Côté Coeur “Une pièce saisissante” Que faire à Paris ? teaser vidéo Distribution : Texte et mise en scène : Samuel Valensi, avec le regard de Brice Borg Avec : Michel Derville, Paul-Eloi Forget, Alexandre Molitor et Maxime Vervonck en alternance avec June Assal Spectacles -> Théâtre Théâtre de Belleville 16 passage Piver Paris 75011

