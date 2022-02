l’invention d’un monde Paul B, 12 avril 2022, Massy.

Paul B, le mardi 12 avril à 19:30

Explorer la question d’un nouveau commencement possible avec la jeunesse d’aujourd’hui, voilà l’ambition originale de cette création, pensée comme un laboratoire participatif, mêlant des artistes professionnels, comédien.ne.s, musicien ainsi qu’un groupe de jeunes amateurs. A partir du roman « Sa Majesté des mouches » de William Golding et l’histoire d’un groupe d’enfants, échoués seuls sur une île déserte, s’ouvre une opportunité imaginaire, aussi vertigineuse que passionnante : celle d’inventer une nouvelle société. C’est en interrogeant les enfances d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, à travers un processus de création participatif que ce spectacle de la Compagnie Arti-Zanat, vous invite à partager un espace d’imagination et de paroles sur le monde de demain. Ce spectacle s’inscrit dans un processus de création partagé et participatif, à travers des rencontres entre l’équipe artistique et un groupe de jeunes collégiens de la classe UPE2A – NSA du Collège Gérard Philipe de Massy.

