Genlis parc Côte-d'Or, Genlis L’Inventeur parc Genlis Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Genlis

L’Inventeur parc, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Genlis. L’Inventeur

parc, le samedi 3 juillet à 15:00

Ici, rien n’est à vendre…Gérard Hobbe, artisan de son état, opiniâtre et généreux, génial mais incompris, va démontrer en direct son savoir-faire et présenter ses inventions au public : de la poignée de porte extensible, à la bi-pelle bi-balayette (qui permet de récupérer toute la poussière sale en un seul mouvement), cet éternel recalé au concours Lépine va proposer une véritable démonstration d’ingéniosité rustique. Avec son discours bourré de pléonasmes redondants, cet écolo avant l’heure va vous apprendre à la manière des trucs et astuces de nos grands-mères, à résoudre tous les problèmes « du quotidien de tous les jours, au foyer domestique de votre maison ». Son but : obtenir votre confiance et gagner vos suffrages sur une « pétition », pour que ses inventions soient enfin reconnues à leur juste valeur. Il proposera même l’invention-minute pour résoudre en direct vos problèmes ménagers en y apportant une solution. Un spectacle burlesque,à jouer partout, pour un comédien et quelques objets. parc Genlis Genlis Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Genlis Étiquettes évènement : Autres Lieu parc Adresse Genlis Ville Genlis lieuville parc Genlis