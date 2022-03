L’Inventeur Compagnie les Encombrants Saulieu, 11 mars 2022, Saulieu.

L’Inventeur Compagnie les Encombrants Rue Sallier Marché Couvert Saulieu

2022-03-11 – 2022-03-11 Rue Sallier Marché Couvert

Saulieu Côte-d’Or Saulieu

EUR 5 Pièce de théâtre

« Avec Gérard Obbe, adieu les soucis, au revoir les tracas, mais surtout, terminé les problèmes ! C’est simple et c’est pas com… pliqué, c’est simple mais il fallait y… penser !!! »

Ici, rien n’est à vendre…Gérard Hobbe, artisan de son état, opiniâtre et généreux, génial mais incompris, va démontrer en direct son savoir-faire et présenter ses inventions au public : de la poignée de porte extensible, à la bi-pelle bi-balayette (qui permet de récupérer toute la poussière sale en un seul mouvement

+33 3 80 64 00 21

