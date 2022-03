L’inventeur à VILLERS-LES-POTS Villers-les-Pots, 12 mars 2022, Villers-les-Pots. L’inventeur à VILLERS-LES-POTS Villers-les-Pots

2022-03-12 – 2022-03-12

Villers-les-Pots Côte-d’Or Villers-les-Pots EUR 0 0 Avec Gérard Hobbe, adieu les soucis, au revoir les tracas, mais surtout, terminé les problèmes ! Cet inventeur génial mais incompris démontrera en direct son savoirfaire.

Cet éternel recalé au concours Lépine tentera de gagner vos suffrages pour que ses inventions soient enfin reconnues.

À partir de 8 ans • 50 min bibliothequevillerslespots@orange.fr +33 3 80 37 40 44

À partir de 8 ans • 50 min

