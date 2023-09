L’inventaire animé – Compagnie Claire Heggen – Théâtre du Mouvement Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, 12 mars 2024, Paris.

Le mardi 12 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. payant

La compagnie s’intéresse aux frontières de l’art du mouvement, de l’art gestuel, de l’art théâtral qui sont autant de fascinations, de plaques vibrantes et inspiratrices. Claire Heggen transmet sa pratique basée sur la relation corps/objet depuis 1988 à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.

CONFÉRENCE – SPECTACLE

Dans les années 80, le désir des

marionnettistes s’est orienté vers la « manipulation à vue » des

marionnettes. Plus de castelet ! Que faire alors du corps usuel du

marionnettiste confronté à celui, fictif, de la marionnette ? Que

doit-on regarder ? L’acteur marionnettiste ? La marionnette ? Ou la

relation des deux ? Comment ça marche ? Comment organiser cette

relation, entre discrétion et amplitude engagée ? Au service de qui

l’interprète doit-il se mettre pour créer du sens, de la poésie, du

drame ? Que fait-il faire à l’objet ? Qu’est-ce que l’objet lui fait

faire ? Sur scène, une boîte à outils déployée, constituée d’un

abécédaire ludique et d’une grammaire de la relation

Montrer,

démonter, remontrer à partir de dé-monstrations techniques, extraits de

spectacles, improvisations, jeux métaphoriques, pour donner à voir une

pensée du geste, une pratique de l’altérité et une dramaturgie de

l’entre-deux.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/linventaire-anim%C3%A9-0

THEATRE DU MOUVEMENT