Tarbes CPAM 65 Hautes-Pyrénées, Tarbes L’invalidité, les contrôles médicaux, le retour à l’emploi CPAM 65 Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

L’invalidité, les contrôles médicaux, le retour à l’emploi CPAM 65, 23 novembre 2021, Tarbes. L’invalidité, les contrôles médicaux, le retour à l’emploi

CPAM 65, le mardi 23 novembre à 09:30 Sur inscription

Pour tout savoir, poser des questions, l’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées vous invite à participer à un webinaire le mardi 23 novembre de 9h30 à 11h, uniquement sur inscription. CPAM 65 8, place au Bois 65021 TARBES cedex 9 Tarbes Marcadieu Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu CPAM 65 Adresse 8, place au Bois 65021 TARBES cedex 9 Ville Tarbes lieuville CPAM 65 Tarbes