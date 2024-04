Linus Olsson Quartet Le Son de la Terre Paris 05, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Billetterie : 25 EUR

Le guitariste franco-suédois exceptionnel vient présenter ses compositions entouré par une équipe de choc !

Linus a quitté Malmö en Suède il y a 30 ans pour s’installer à Nice, où il est une figure de premier plan de la scène jazz. Au fil des années, il a réuni des groupes français avec des artistes du monde entier et il a une capacité unique à bouger entre différents styles musicaux et en même temps toujours sonner comme lui-même et élever son environnement musical. Sa polyvalence se reflète aussi dans ses compositions où on trouve des influences aussi bien de John Coltrane et John Scofield que de la musique brésilienne. Il a joué dans les clubs au Brésil, New York, Copenhague, Monaco etc… Il a enregistré de nombreux albums dont quatre en tant que leader.

Franck Amsallem a étudié à Boston et à New York où il s’est produit aux cotés des plus grands jazzmen américains.

Philippe Aerts a gagné le Django d’Or belge et a accompagné le guitariste Philip Catherine pendant de nombreuses années.

André Ceccarelli est « Le Monsieur » de la batterie jazz en France! Il a remporté les Victoires de la musique à deux reprises.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/linus-olsson-quartet/#billetterie

Linus Olsson Quartet