Théâtre Blossac, le jeudi 10 mars à 18:30

Les étudiants en jazz et musiques actuelles amplifiées du conservatoire Clément Janequin vous proposent 1h30 de spectacle de leur cru, mêlant musique, poésie, ciné-concert, images 3 D…revisitant ainsi les éternels questionnement existentiels de l’humanité : d’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? [Plus d’information sur le Pass vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal)

pass vaccinal obligatoire, gratuit, billetterie à retirer au conservatoire à partir du 14 mars

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T20:30:00

