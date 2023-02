L’Intrigue des Passages Couverts – Visite-Spectacle PALAIS BRONGNIART, 17 juin 2023, PARIS.

L’Intrigue des Passages Couverts – Visite-Spectacle PALAIS BRONGNIART. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 11:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

PALAIS BRONGNIART PARIS 16, place de la Bourse Paris

RDV devant les grilles de la Bourse

Durée : 1h30

Billet famille : 2 adultes + 2 enfants de -14 ans

Gratuit pour les moins de 8 ans

Lieu de rendez-vous : devant les grilles principales de la Bourse – 75002 Paris

VISITES-SPECTACLES vous propose:

L’intrigue des Passages couverts



Partez à la rencontre des témoins de l’affaire criminelle la plus célèbre et la plus ténébreuse du Second Empire !

Rejoignez Jean Jacques de la Tour sous les voutes de verre des Passages Couverts pour une enquête palpitante !

Partez à la découverte des Passages Couverts et de leurs secrets les plus étonnants !

“Les Passages Couverts sont les sourires des Grands-Boulevards” disait-on sous le Second Empire…

Pourtant le Passage Jouffroy, près du célèbre musée Grevin, fut le théâtre d’un crime non-encore résolu qui passionna toute la presse de l’époque !

Jean-Jacques de la Tour, le passionné guide des visites-spectacles réouvre ce dossier et vous entraine dans une passionnante enquête, abritée par les voutes d’acier et de verre des Passages des Panoramas, Jouffroy et Verdeau, à la rencontre des principaux témoins de la célèbre affaire « Nathaniel de Cantaussel »…

