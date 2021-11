L’INTRÉPIDE SOLDAT DE PLOMB Belfort, 18 février 2022, Belfort.

L'INTRÉPIDE SOLDAT DE PLOMB

2022-02-18

Belfort

CIE STEFAN WEY

« L’intrépide soldat de plomb » est un modèle rare de sensibilité et de délicatesse. Peu d’œuvres peuvent paraître aussi simples, nous faire rêver et nous émerveiller par tant d’émotions. On est comme dans un rêve. La douceur des lumières, la beauté des ombres et des marionnettes de papier suggèrent toujours quelque chose en dehors du champ de vision choisi. On s’étonne des apparitions fantomatiques. On explore l’innocence de l’amour, l’ironie des événements. On résiste dignement et obstinément aux difficultés de la vie, pour le plaisir de revoir un instant la ballerine danser quelques pas. On saute dans le bateau de papier, on est englouti par les eaux, embrasé par les flammes. Les images projetées se complètent remarquablement avec le jeu d’acteur et la chaleur de la voix de Stefan Wey. Visuellement splendide, ce conte initiatique se laisse révéler comme on trahit un secret.

Merci de respecter l’âge minimum de 3 ANS par respect pour les artistes.

marionnettebelfort@hotmail.com +33 3 84 58 67 67 https://www.grrranit.eu/

