Justine Emard et Éléonore Geissler – Vidéos

À l’occasion de Nuit Blanche, l’Observatoire de l’Espace engage le public à découvrir une thématique encore peu abordée : l’invisibilité des non humains dans l’aventure spatiale. Lauréates d’un appel à projets, les artistes Justine Emard et Éléonore Geissler ont conduit une enquête documentaire dans les archives audiovisuelles du Cnes puis réalisé un travail d’interprétation et de réactivation de ce matériau méconnu. Leurs films respectifs ont été conçus en usant de diverses techniques de traitement de l’image d’archive et du montage avec des prises de vues contemporaines qui confèrent à celle-ci une épaisseur narrative nouvelle. Justine Emard et Éléonore Geissler tentent ainsi de déjouer les pièges de l’anthropomorphisme qui caractérise la plupart des récits de l’aventure spatiale et laissent les non humains (notamment les robots et satellites, les astéroïdes ou les animaux astronautes) être les sujets de leur propre récit.

Justine Emard, In præsentia, 9 minutes

Cette œuvre vidéo crée un espace de rencontre entre les archives audiovisuelles du Cnes et un être biologique dont l’espèce a été liée aux premiers vols spatiaux habités. Depuis les serveurs de stockage jusqu’au regard de l’animal, le film met en perspective plusieurs espaces-temps. Les gestes et réactions de l’animal face aux images guident le montage du film. En parallèle, l’artiste dessine sur l’image des surimpressions lumineuses, inspirées d’un instrument laser capable de détecter d’éventuelles bio-signatures dans les roches martiennes. La co-présence des images d’archives, des non humains biologiques, machiniques et minéraux ouvre alors la voie de l’altérité, au fil d’une expérience visuelle et sonore.

Éléonore Geissler, Présences circulaires, 10 minutes

Une existence abstraite, uniquement composée de cercles…

L’un d’eux m’est apparu, et il a laissé entrer les autres. Pour ne plus laisser passer que cela.

Ils se sont suivis les uns après les autres comme un collier cosmique,

des grosses perles qui m’ont souri en silence. “Nous sommes ce que tu n’es pas”.

– extrait de Présences circulaires

Un étonnant ballet d’apparitions fantasmagoriques animées, chantées et dansées introduit le spectateur dans l’univers du satellite de géodésie Starlette. Cette œuvre vidéo forme un palimpseste visuel, fruit de l’enquête documentaire conduite par l’artiste dans les archives audiovisuelles du Cnes.

