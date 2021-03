Bordeaux Ponton d'Honneur, Bordeaux L’intimité en exil, des femmes exposent en photos leur intimité Ponton d’Honneur, Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

du lundi 8 mars au dimanche 21 mars

**Josée, Julina, Awatef, Satoucha, Mariame, J.O., MFaz’Ounyama,** toutes ont fui leur pays, ont vécu des mutilations sexuelles, des agressions, des trahisons et tentent de se reconstruire ici, à la Maison d’Ella. A la **Maison d’Ella**, elles ont trouvé un refuge bienveillant. Et cette exposition apporte la preuve de cette bienveillance et de la qualité d’écoute. Contactée par l’équipe du projet européen **Photovoice** afin de participer à l’aventure, accompagnées de la photographe **Catherine Cabro**l et de l’art-thérapeuthe **Isabelle Kanor**, ces femmes ont porté cette exposition « L’Intimité en exil », soit sept panneaux installés juste à côté de la Maison écocitoyenne, dévoilant en pleine lumière et dans l’espace public une part d’intimité de ces femmes qui ont traversé l’obscurité.

Entrée libre

Elles souhaitent seulement trouver un corps de paix et une terre d'asile …

2021-03-08T06:00:00 2021-03-08T18:00:00;2021-03-09T06:00:00 2021-03-09T18:00:00;2021-03-10T06:00:00 2021-03-10T18:00:00;2021-03-11T06:00:00 2021-03-11T18:00:00;2021-03-12T06:00:00 2021-03-12T18:00:00;2021-03-13T06:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-14T06:00:00 2021-03-14T18:00:00;2021-03-15T06:00:00 2021-03-15T18:00:00;2021-03-16T06:00:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-17T06:00:00 2021-03-17T18:00:00;2021-03-18T06:00:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T06:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T06:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-21T06:00:00 2021-03-21T18:00:00

