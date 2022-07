L’intimité des formes Penvénan, 26 juillet 2022, Penvénan.

L’intimité des formes

2022-07-26 10:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

L’intimité des formes est une exposition de estampes et photographies.

Claude Baudin, photographe ; Eva Largo, sérigraphe, Ximena de Leon Lucero, graveuse et dessinatrice et Olga Verme-Mignot, graveuse, vous présentent leur derniers oeuvres sur papier.

+33 6 63 30 40 21 http://www.ximena-art.com/

