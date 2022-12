L’Intime Festival Saint-Avertin, 26 janvier 2023, Saint-Avertin ADT 37 Saint-Avertin.

L'Intime Festival

2023-01-26 – 2023-01-28

C’est l’événement idéal pour sortir en douceur de la période d’hibernation.

Chaque année, l’Intime Festival propose au Nouvel Atrium de Saint-Avertin une délicate parenthèse à la sortie de l’hiver, une succession de concerts qui réchauffent les corps et les cœurs. Entre valeurs sûres et jeunes pousses, coups de cœur et coups de foudre, il va y en avoir pour tout le monde !

