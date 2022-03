L’INTERVIEW Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle 21 EUR Deux femmes en équilibre L’auteur et metteur en scène Pascal Rambert aime plonger dans les abîmes de la psyché humaine. Qu’il dissèque une rupture amoureuse (Clôture de l’amour) ou entre dans la tête d’un homme désespéré (De mes propres mains), son écriture à la fois ciselée et poétique sait mieux qu’aucune autre refléter nos mouvements intérieurs. Après Clôture de l’amour, le voilà de retour au NEST avec une création écrite sur-mesure pour la comédienne Pierrette Monticelli. Dans L’Interview, il met en scène un face-à-face dépouillé entre deux femmes à deux âges de la vie, la plus jeune interviewant la plus âgée. Toutes deux ont traversé un moment de vertige existentiel. Elles en sont sorties. Elles racontent. « J’ai essayé de donner une forme à cette chose invisible, ces moments où les forces nous abandonnent, où l’inquiétude brûle tout et où l’on entend en soi pourquoi continuer ? », explique Pascal Rambert. De la friction de ces deux femmes, comme deux silex, naîtra une étincelle, le début d’un feu. infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 https://www.nest-theatre.fr/saison/21-22/marche-de-printemps-780 Pavel Danilyuk

