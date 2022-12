L’intervention par la Compagnie Acaly au Théâtre Saint-Médard . Spectacle proposé les vendredis et samedis à 20h30 du 20 janvier au 18 février 2023 Soissons Soissons SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du GrandSoissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

L'INTERVENTION : Edmond peint des éventails, Marcinelle est brodeuse. Ils sont jeunes et beaux mais la pauvreté et les privations leur pèsent. Edmond est alors troublé par l'irruption de mademoiselle Eurydice, une chanteuse entretenue par le baron de Gerpivrac qui, de son côté, décide de séduire Marcinelle… » venez découvrir ce merveilleux texte de Victor Hugo qui aborde la condition sociale.

Spectacle proposé les vendredis et samedis à 20h30 du 20 janvier au 18 février 2023
Théâtre Saint-Médard, 64 Avenue de Paris, Soissons
acaly@theatresaintmedard.com +33 3 23 53 54 42

