THOMAS FERSEN L’INTERVALLE Vaugneray, 19 janvier 2024, Vaugneray.

« Je me suis amusé à inventer le journal intime de mon personnage, l’indécrottable adolescent nonchalant et paresseux caché derrière sa frange, qui déambule dans mes albums depuis trente ans. Ce qui n’était qu’une fantaisie est devenu une chanson de trois cents pages, un roman sur la foi de ce garçon dans des choses qui n’existent que dans ses pensées, et dont le titre est « Dieu sur terre ». Autour de ce délirant journal, j’ai imaginé un spectacle « Mon frère c’est Dieu sur Terre », un long monologue parlé et chanté, où des extraits du livre viennent donner un éclairage inédit à mes chansons les plus connues et significatives que j’ai choisi d’interpréter. »Thomas FersenConteur et mélodiste depuis 1993, Thomas Fersen a pris le temps de bâtir une œuvre originale et personnelle qui occupe une place à part dans la chanson française. Au cours de ces dernières années, il a multiplié les expériences scéniques, et il excelle dans un registre intimiste placé entre concert et one man show. Le cadre idéal pour exprimer son humour, sa nonchalance et ses réparties.« Thomas Fersen plonge dans le grand bain poétique du théâtre. » Le Monde« Voyage fantastique au pays de Fersen. » Les Echos—Spectacle musicalPlacement libre, AssisProduction : Astérios SpectaclesDans le cadre de la saison culturelle 2023-2024 de L’InterValleTarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap.Les bénéficiaires de tarifs réduits doivent présenter un justificatif en cours de validité lors de l’entrée dans la salle de spectacles. Dans le cas où un justificatif en cours de validité ne peut être présenté, la somme équivalant à la différence entre le tarif réduit et le plein tarif doit être réglée pour accéder à la salle.1-L-D-20-1533 / 2-L-R-21-4094 / 3-L-R-21-4097Crédit photo : Céline Nieszawer

Tarif : 23.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’INTERVALLE CHEMIN DU STADE 69670 Vaugneray