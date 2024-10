L’Inter’Val Atelier Super Chef Belin-Béliet Gironde

L’Inter’Val Atelier Super Chef Belin-Béliet, samedi 12 octobre 2024.

6 Place des Frères Estrémé Belin-Béliet Gironde

Participez à un atelier culinaire unique animé par “Crème & Pêche” pour apprendre à cuisiner ensemble des produits locaux et de saison. Découvrez des astuces pour mieux manger tout en adoptant une démarche zéro déchet et anti-gaspillage. Rejoignez l’Inter’Val pour un moment gourmand et responsable, alliant plaisir et écoresponsabilité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 09:30:00

fin : 2024-10-12 12:30:00

6 Place des Frères Estrémé

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueilcsc@valdeleyre.fr

