COMDT, le samedi 15 janvier 2022 à 10:30

Chaque stagiaire apportera un ou plusieurs chants – base de l’échange – qu’il travaillera en solo avec Nadine Rossello en présence des autres participants. La formatrice proposera un regard extérieur et des conseils sur mesure ou comment, à partir de ses propres capacités musicales et vocales, son expérience et sa sensibilité, mais aussi grâce à des outils techniques, aborder les différentes étapes de l’appropriation d’un chant et explorer l’immense espace de liberté existant afin d’en faire une création toute personnelle. > chanteurs ayant une pratique du chant traditionnel en solo ou en polyphonie.

60€ + 12€ d’adhésion

Nadine Rossello propose une master classe sur les chants traditionnels, comment se les approprier, les interpréter COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-01-15T10:30:00 2022-01-15T17:00:00

