Toulouse

L'interprétation dans les chants traditionnels

COMDT, le samedi 2 octobre

COMDT, le samedi 2 octobre à 10:30

Le thème : l’interprétation dans les chants traditionnels. Lors d’une journée, par groupe de 10, les participants seront invités à choisir un chant. À partir de leurs propres capacités musicales et vocales, leur ressenti et leur vécu, ils aborderont les différentes étapes de l’appropriation de ce chant pour prendre conscience de l’immense espace de liberté qui leur est offert et en faire une création toute personnelle.

60€ + 12€ d’adhésion

Master Classe d'une journée avec Nadine Rossello pour les chanteurs sur l'appropriation et l'interprétation des chants traditionnels

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T17:30:00

