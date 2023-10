REGINE TONIC ET ALAIN MELON L’INTERNATIONALE Limoges, 24 novembre 2023, Limoges.

Quizz débile pendant le déjeuner (12h-14h) et DJ Set (19h).

Dj Alain Melon er Régine Tonic officient en tant que Dj essentiellement en vinyle !

Nous proposons un set 60s / yeye / soul / northern soul / funk / jerk / garage … et plus si affinités ! Nos amours musicaux passent aussi par le 80/90s, disco, groove, post punk… Un large choix donc!

On se déplace avec nos platines, prêt à ambiancer votre salle, votre bar, votre terrasse, votre coin détente … Alors on se voit quand ?

L’INTERNATIONALE 10 place Haute Vienne, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-24T12:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

dj set