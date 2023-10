REFRACTAIRES: LA CERAMIQUE A LIMOGES L’INTERNATIONALE Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges REFRACTAIRES: LA CERAMIQUE A LIMOGES L’INTERNATIONALE Limoges, 23 novembre 2023, Limoges. REFRACTAIRES: LA CERAMIQUE A LIMOGES Jeudi 23 novembre, 14h00 L’INTERNATIONALE Exposition visible du 23 au 25 novembre 2023

Limoges oblige, l’Internationale mettra la céramique à l’honneur pendant les 3 jours de festival.

Grâce à L’Association Réfractaires, le bar arborera une déco spéciale céramique, les clients pourront boire le café et manger dans des productions de l’association. Des lots de céramique seront à gagner lors des quizz et tombola. Facebook Réfractaires L’INTERNATIONALE 10 place Haute Vienne, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100080139407153 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00 céramique Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu L'INTERNATIONALE Adresse 10 place Haute Vienne, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville L'INTERNATIONALE Limoges latitude longitude 45.827612;1.259814

L'INTERNATIONALE Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/