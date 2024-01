VELVET VEGA / SEXUAL PURITY L’intermediaire Marseille, 24 février 2024, Marseille.

VELVET VEGA / SEXUAL PURITY Samedi 24 février, 21h00 L’intermediaire Prix libre à partir de 5€

Spoiler alert : Finest darkwave in Europe !

Tarif prix libres : 5 € ou + sur place.

Tarif de soutien à 10 € RECOMMANDÉ

VELVET VEGA (darkwave, synthpop / Italie)

Binôme italien incarné par les ex-Love Thieves Chiara Lucarelli (synthés, chant) et Francesco Sorgente (guitare, programmation), Velvet Vega n’a pas longtemps fait mystère de ses intentions.

Dès ses premières démos (« Reflection », 2018), vous sentiez la patte. Il y avait un style, genré : beat minimal, basses vrombissantes, guitares sous acides, chant détaché, feeling déprimé. La suite a confirmé, et largement : deux albums, « Collapsing » (2018) et « We’ll Never Get Back » (2021), au fil desquels la femme et l’homme ont peaufiné leur chimie. Un crossover shoegaze / darkwave / afterpunk / electro aux mécaniques entraînantes et rêveuses. Les singles issus du cru 2021, « My Desire » et « It’s Over Now » sont à fondre sur place.

https://velvetvega.com/

https://swissdarknights.bandcamp.com/…/well-never-get-back

https://open.spotify.com/…/artist/0SO4JAzgrKC1gih0RodDkm

SEXUAL PURITY (minimal wave, ebm / Ukraine)

Réécoutez « The Room ». Le beat, hypnotique et froid, le son des tourments intérieurs. Le jeune binôme electro ukrainien Sexual Purity a imposé un savoir-faire en à peine trois ans, et porté au monde un digitalisme sombre et retenu.

Tensions latentes : vous vous oublierez dans les pulsations d’Oleksi et le souffle d’Anastasiia au chant.

https://sexualpurity.bandcamp.com

https://instagram.com/sexualpurity.band?igshid=YmMyMTA2M2Y=

