THE LOW BEAT (tribute Beatles) pour la première fois à Marseille !

Nouveau venu dans les groupes « tribute Beatles », THE LOW BEAT est pourtant déjà en partie connu du public, puisqu’il est né sous l’impulsion de Florent et Xavier, respectivement guitariste/chanteur et batteur/chanteur du trio CHOKING SMOKERS, tribute habitué des scènes et festivals Beatles du monde entier depuis 2007.

Rejoins en 2022 par leurs amis Romain (The Blow Up) au clavier, Pierrot (Donna Ashtray) au chant et Bobby (Donna Ashtray) à la basse, la nouvelle formation, désormais en quintet, interprète avec passion et énergie, le répertoire des Beatles ainsi que des carrières solo.

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2024-02-17T21:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00

