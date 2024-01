Bad Punx Festival L’intermediaire Marseille, 9 février 2024, Marseille.

Bad Punx Festival Vendredi 9 février 2024, 18h00 L’intermediaire 15€ ou 25€ les 2 soirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T01:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T01:00:00+01:00

Le Bad Punx Festival est de retour pour sa deuxième édition!

Et cette année WYB Booking et La Mauvaise Clique vous gâtent avec non pas un mais deux jours de festivités!

Day One à l’Intermédiaire Live le Vendredi 9 Février avec la crème de la scène Punk Marseillaise:

LA FLINGUE (Punk Rock, Marseille) :

On ne présente plus ce groupe culte de la scène Marseillaise, avec des membres des Hatepinks, Gasolheads, The Aggravation, Neurotic Swingers…. De notre Cité Phocéenne jusqu’au Japon, au Mexique ou aux États-Unis, ils répandent leur Punk teinté de Garage depuis 2012.

https://laflingue.bandcamp.com

THE SOBERS (Punk Rock, Marseille) :

Le groupe voit le jour fin 2008 à Marseille, en choisissant un nom ne laissant aucun doute quant à son sens de l’humour et son attrait pour la fête.

Le trio désormais devenu quatuor joue un punk rock à la Californienne énergique avec des touches de Stoner et des chœurs à foison.

Ils ont sorti deux albums et trois EPs avec le soutien de nombreux labels, et ont joué un bon nombre de concerts en Europe et aux États-Unis.

https://www.facebook.com/thesobers

LUNCH (Punk Rock, Marseille) :

Sur un éternuement de 2005, Lunch a poussé ses premiers cris. Une farandole de musiciens plus tard, et un camion fidèle au garage, le compteur affiche 2 albums, un 45 tours et quelques 250 concerts. Ayant dévoré plus de 30000 km, le trio a eu le temps de prendre le pouls du public français, serbe, belge, croate… Des textes sombres et réfléchis, articulant gros maux de l’humanité et petits travers de la médiocrité, qui vous envoient dans le décor d’un quotidien usé, fatigué et mélancolique. Mais pas de quoi plomber l’ambiance ! Bien au contraire, le punk rock de Lunch reste puissant et énergique sur disque comme sur scène.

https://www.facebook.com/lunchlunch

JOYBLASTERS (Punk Rock, Marseille) :

Formé en 2019 sur la Plaine, Joyblasters c’est du Pop Punk des familles, quelques expérimentations Indie et des passages Heavy pour célébrer le Rock. Avec 2 premiers EPs sous le coude avec pour sujets premiers la pizza et le skate, il faudrait se pencher sur la sortie de l’album.

https://www.facebook.com/joyblasters

HYPERACTIVE (Indie Punk, Marseille) :

Originaire de Marseille, Hyperactive sort son premier EP « Loser » en Décembre 2018 et un deuxième guitariste rejoint l’aventure pour laisser place à un Punk Rock plus mélodique.

Leur premier album « Happiness Therapy » sort en Avril 2022 avec des morceaux énergiques et mélodiques accompagnés de textes réfléchis. Le groupe laisse parler toutes ses influences de Blink 182 en passant par Iron Chick ou The Flatliners.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063981218093

THE MUDDY PAWS (Grunge, Marseille) :

Power trio grungy avec des compos aussi variées qu’entêtantes et des textes percutants traitant en autres de la cause animale et de la folie humaine, The Muddy Paws se posent dans la scène Marseillaise comme un Ovni velu et sauvage, loin des stéréotypes.

https://www.facebook.com/muddypawsband

DIRTY MOSKITOS (Punk Rock, Marseille) :

Parmi les porte-étendards de la nouvelle vague Punk Marseillaise, ce tout jeune quatuor répand les flammes de la bonne humeur partout où ils vient délivrer son set énergique et intense.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089590279495

THE BLACK HYENA (Aggressive Rock):

Projet solo de JM (ex Muddy Paws, Nos Mauvais Jours ou encore Spook City Crack Heads), dans lequel il s’essaie à l’homme-orchestre, chantant et jouant de la guitare sur ses propres enregistrements de basse, batterie et chœurs.

Start 18h, PAF 15€ le soir ou 25€ les deux soirs.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://laflingue.bandcamp.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/thesobers »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lunchlunch »}, {« link »: « https://www.facebook.com/joyblasters »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063981218093 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/muddypawsband »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100089590279495 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]