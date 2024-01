Santo Cuero L’intermediaire Marseille, vendredi 19 janvier 2024.

Santo Cuero ♫♫♫ Vendredi 19 janvier, 21h00 L’intermediaire Prix libre à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T21:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T21:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:30:00+01:00

Inspirés par ces rythmes et amoureux de cette culture on débarque à Marseille pour vous transporter et vous faire danser de joie grâce à cet univers.

Santo Cuero est un ensamble de 6 a 7 musiciens dont la raison d’être est de soutenir et préserver la culture musicale ancestrale afro-amérindienne de la côte caribéenne colombienne.

Nous développons des expériences qui permettent la transmission des ces cultures orales et musicales.

Mémoire, résistance et résilience.

Que la magie de la musique et du tambour restent toujours vivants dans nos cœurs.

Laboratoire de recherche et étude des musiques folkloriques de la côte caribéenne colombienne.

_____________________________________________________________

