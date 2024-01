Barbytchiversaire L’intermediaire Marseille, samedi 13 janvier 2024.

Barbytchiversaire ♫♫♫ Samedi 13 janvier, 21h00 L’intermediaire Prix libre

eeeh zéreparti pour un anniversaire à l’Inter !

Au son y’aura une team d’enfer avec Sans Transition, Genoux Cassés et Barbytch (coucou c moi), on vous prépare des DJset bien fat, comme d’hab et on a graaave hâte de faire la fête toustes ensemble !

Sans Transition, ambiance nawak wave pour danser lors de l’apocalypse.

Mi bad bitch mi VNR, comme une super nana qui croise Mojo Jojo.

De la darkwave à l’ebm, en passant par Images, Genoux Cassés te fera swinguer dans une ambiance cave guinguette.

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Affiche de Barbie de la plaine par Freki L’enfant Fou