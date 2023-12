Sixties Dance Party L’intermediaire Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

Sixties Dance Party Samedi 6 janvier 2024, 19h00 L’intermediaire

MJC ça vous parle ?

Maison des Jeunes et de la Culture!

Pour sa grande première, le Marseille Jerk Club vous accueille à l’intermediaire.

Scooters italiens cafi de rétroviseurs, robes trapèze Courrèges ou pantalons Sta prest, souliers qui glissent sur le parquet, voila le starter pack pour venir guincher sur une selection de records ONLY VINYL !

COME DRESSED TO JERK !

Soirée Djs 100% vinyl !

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T19:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:59:00+01:00

