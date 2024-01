YOUTH L’intermediaire Marseille, 5 janvier 2024, Marseille.

YOUTH Vendredi 5 janvier, 20h30 L’intermediaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T23:00:00+01:00

Commencé en 2018 alors qu’il vivait en Californie, YOUTH est le side-projet Doo-pop/ Queersurf de Laurence Wasser. A l’aide d’un casiotone et de d’une guitare twang noyée dans la reverb, YOUTH chante de longues ballades érotiques où se mêlent larmes salées, baisers mouillés et solitude des grands espaces. L’ambiance générale est plutôt celle d’un cabaret perdu dans le désert, un vieux poste radio crachant au loin un morceau de Patsy Cline. Les concerts sont assez visuels, incluant un décor à paillettes et parfois des projections vidéos.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]