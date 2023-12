Opération coup de poing #2 L’intermediaire Marseille, 4 janvier 2024, Marseille.

Opération coup de poing #2 Jeudi 4 janvier 2024, 21h00 L’intermediaire Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T21:00:00+01:00 – 2024-01-05T01:30:00+01:00

Fin : 2024-01-04T21:00:00+01:00 – 2024-01-05T01:30:00+01:00

Le 4 janvier on aura tous (normalement) récupéré de la Saint-Sylvestre, et pour remédier à ça on réquisitionne l’intermédiaire pour fêter l’anniversaire de Victor, un des deux meilleurs DJs du 63 place jean Jaurès !!

Entrée Libre

_____________________________________________________________

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur