Blind Delon / Yeun Elez L’intermediaire Marseille, 18 décembre 2023, Marseille.

Blind Delon / Yeun Elez Lundi 18 décembre, 21h00 L’intermediaire 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-18T21:00:00+01:00 – 2023-12-18T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-18T21:00:00+01:00 – 2023-12-18T23:59:00+01:00

Blind Delon,

Fondé en 2016 par Mathis Kolkoz, Blind Delon sort aujourd’hui son troisième album, La Métamorphose. Lignes de basse froides et synthétiseurs d’antan, post-punk français et romantisme noir, ces enfants des 90s éduqués à Nick Cave et PJ Harvey, se promènent sur chacun de leurs opus à travers les styles et les influences. De ses débuts dans la scène New Wave à ses errances dans le monde de la techno et des musiques électroniques et industrielles, le groupe a toujours cultivé un son lourd et intense, emplit d’émotions. Aujourd’hui ils retrouvent leurs racines, jouent une musique plus dure et rapide et à la fois plus lente et rugueuse, repoussent les limites qu’ils ont jusqu’ici établie, c’est à dire celles d’un projet qui n’appartient à aucune scène, à aucun style.

https://blind-delon.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/blinddelon

Yeun Elez, industrial dark folk, Marseille- Bruxelles

Echappé du duo bruxellois Techno Thriller, Hoel Moce, à présent marseillais, vole désormais en solo avec le projet Yeun Elez.

Son premier album éponyme est un manifeste, celui d’un artiste qui ouvre les portes de l’enfer, sur le Yein Elez, dont les paysages sont fidèles à ses influences sombres, marécageuses, et qui rappellent la dark folk de Current 93, Coil ou Throbbing Gristle ou, par moment, les Maitres fous » de Jean Rouch.

https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/yeun-elez

https://soundcloud.com/yeun-elez

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://blind-delon.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/blinddelon »}, {« link »: « https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/yeun-elez »}, {« data »: {« author »: « Yeun Elez », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Yeun Elez | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Yeun Elez », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-lbxhx2nTUWzwevhX-ooA19g-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/yeun-elez », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/yeun-elez », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/yeun-elez »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]