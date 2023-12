LPLPO / Mumuse L’intermediaire Marseille, 17 décembre 2023 20:00, Marseille.

LPLPO / Mumuse Dimanche 17 décembre, 21h00 L’intermediaire 5€

LPLPO ,oNe-OctOpuS-bAnD, Montpellier

LPLPO (entendre El Pulpo) est une créature mi-humaine mi-céphalopode qui se livre à une performance de « live looping » immersive et psychédélique où tout est bouclé en live, rien n’est pré-enregistré, tout se vit, ce qui est passé ne reviendra plus, et tout arrive pour foutre en l’air les prévisions des spécialistes.

https://lplpo.bandcamp.com/album/tentaclemade-2

https://www.youtube.com/watch?v=HtvD-40ZsdI

Mumuse, electro noise, Marseille

Électro cold speedée, sans la moindre trace de chant.

Ornières sonores hypnotiques, drum-machine sans chair, basse noisy, minimalisme incisif.

Un déroulé dark, froid, bruissant, mécanique, souillé, sans concessions.

https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr066-mumuse-alrt

paf 5 euros

Sois à l’heure, c’est dimanche et, une fois n’est pas coutume, on commencera sans trop de retard.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://lplpo.bandcamp.com/album/tentaclemade-2 »}, {« data »: {« author »: « gumguts », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait du live de LpLpo lors du #43 concert en appart organisu00e9 par l’association Gumguts u00e0 Montpellier. nhttps://lplpo.bandcamp.com/nhttps://www.facebook.com/tentaclemade/nwww.gumguts.com », « type »: « video », « title »: « LpLpo Live – concert en appart @ Montpellier », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HtvD-40ZsdI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HtvD-40ZsdI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCp7CTqMbkZiIAAhTnSQnsiA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=HtvD-40ZsdI »}, {« link »: « https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr066-mumuse-alrt »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T21:00:00+01:00 – 2023-12-17T23:59:00+01:00

2023-12-17T21:00:00+01:00 – 2023-12-17T23:59:00+01:00