l’EMEPS fête Noël Jeudi 14 décembre, 20h00 L’intermediaire 2€

Début : 2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T23:59:00+01:00

C’est déjà Noël à l’EMEPS !

Le Père Noël a remarqué à quel point les étudiants de la Timone étaient sages et a décidé pour les récompenser de les inviter à notre 2ème évènement.

Eh oui, à J-10 de l’ouverture des cadeaux, on vous propose de passer une soirée avec nous à l’Intermédiaire !

Nos adhérents ont décidé de vous chouchouter puisque cette fois-ci, vous aurez de tout, que ce soit du Bossa Nova ou du Rock. Promis, vous serez comblés !

Bien sûr, l’évènement est ouvert à tous : que tu sois un PASS/LAS en vacances, un externe en quête de soirée chill, un P2/D1 un peu trop en vacances, un kiné, un dentiste ou un étudiant en droit, tu es le bienvenu. (la liste peut être encore longue mais je m’arrête là).

L’entrée au bar sera payante : 2€ ! Mais pas d’inquiétudes, cela vaudra le coup on vous le promets !!

Pour les collectionneurs de pin’s, on a le plaisir de vous annoncer que nos pin’s officieux seront de nouveau disponibles à la vente ! Comme la dernière fois, ce sera en quantité limité.

On vous attend nombreux le 14 décembre !

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur