Concert de soutien aux jeunes exilés non accompagnés des Collectif 113

Programmation

– Confetti Malaise

New wave dansante avec un côté plus sombre et post punk,

des morceaux qui parlent d’anarchisme, de la mort, d’amitié et de solidarité.

https://confettimalaise.bandcamp.com/…/a-thousand…

– Jolly Rougeurs

Anarchofolk de ponton & Blues de trottoir

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070453885722

– Leuz musique Sene (dj set)

+ guests

Concerts et prise de paroles dès jeunes à partir de 20h

Solidarité à prix libre

Collectif 113

Existe depuis février 2022 suite à l’occupation du bâtiment situé au 113 Canebière par 25 jeunes dits en recours, c’est-à-dire qu’ils ont été éjectés de leur hôtel, suite à une évaluation négative des services de l’ADDAP 13, association mandatée par le Département.

Si ce squat n’avait as existé, ces jeunes auraient été à la rue et n’auraient pas pu être dans de bonnes conditions pour s’inscrire à l’école, se soigner et effectuer les démarches avec leur avocats.es pour constituer leur dossier d’état civil.

Depuis le Collectif a changé plusieurs fois de lieux suite à des expulsions/évacuations.

Le bilan est positif puisque c’est presque 8 jeunes sur 10 qui ont été reconnus mineurs suite à leur recours, sur l’ensemble des jeunes passés au 113.

La lutte a un prix, c’est la raison pour laquelle nous avons plus que jamais besoin d’argent, non seulement pour soutenir matériellement les jeunes qui habitent dans les squats mais aussi et surtout pour les accompagner dans leurs démarches de reconnaissance de minorité.

Merci pour votre soutien !

