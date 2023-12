Bloom Bat / Absurd Heroes / Le Bien L’intermediaire Marseille, 8 décembre 2023 20:00, Marseille.

Bloom Bat / Absurd Heroes / Le Bien Vendredi 8 décembre, 21h00 L’intermediaire 5€

Bloom Bat (chill groove)

Musicien depuis 2005, Bloom Bat, autrement dit, la « chauve-souris fleurie ». Une drôle d’association qui n’est pourtant pas dénuée de sens ! Pourquoi la « chauve-souris » ? Car elle illustre sa passion pour la pratique sportive du parkour, tandis que le « Bloom » renvoie à la douceur de ses compos. Le multi-instrumentiste rend hommage aux influences hip-hop jazzy des années 90 qu’il mixe avec ses accointances rock et folk dans un premier EP «DAWN» dont l’ambiance chill reflète à merveille son caractère.

https://www.youtube.com/c/BloomBat

Absurd Heroes pop psyche, Aix en Pce

Absurd Heroes c’est une belle énergie rock accentuée par des riffs de guitare efficaces.

C’est aussi des moments intimistes précieux transmis par des mélodies soignées.

https://www.youtube.com/watch?v=0aMcbGnZm2o

Le Bien, Grange Rock

Nouveau groupe aux accents grange rock donc, qui nous réserve de bien belles surprises.

Antenn.e, bright punk, Lyon

Antenn.e c’est un batteur fou qui a des tocs, un bassiste perdu qui parle mais qui sait pas quoi dire, et une guitariste qu’on dirait qu’elle va pleurer. Une cohérence désordonnée mais évidente puisque les trois se sont trouvé.es et ne peuvent plus se quitter. Depuis sa création fin 2020 à Lyon, le groupe trace sa route et dévoile un live passionné, vivant et sous tension. Basse mélodique, guitare harmonique, batterie bavarde, et trois voix qui poétisent la marginalité. Leur musique se veut contrastée : à la fois lumineuse et loufoque, à la fois sombre et profonde. Ainsi Antenn.e invente son propre genre musical : le “Bright Punk”, un sous genre du Art Punk.

https://antenne2.bandcamp.com/

Retrouvez l'agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

