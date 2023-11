SOvOX / SILICIUM L’intermediaire Marseille, 30 novembre 2023, Marseille.

SOvOX / SILICIUM Jeudi 30 novembre, 21h00 L’intermediaire 5€

Starting Tour de SOvOX, pour la première date de leur nouvelle tournée, à la maison.

: 5€

• • // Marseille (FR)

« Le nouveau brûlot punk aux concerts incendiaires » – France Inter

Voix-batterie, guitare et basse, une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des « slaves » de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon.

Power trio d’un subtile mélange entre un rock garage incisif, un post-punk élégant et une frénésie rock indé en pleine mouvance actuelle. Ils cassent les codes et les cloisons pour nous emmener dans un style intemporellement classé.

Lien Linktree : https://linktr.ee/sovox

• SILICIUM • Rock progressif – Stoner // Villeron(FR)

« Brut, brillant, tranchant et coloré » voici les éléments définissant le minéral mais aussi la musique de Silicium.

Le power trio vauclusien associe la spontanéité du rock psychédélique des 60’s, la rigueur du rock progressif et la puissance du stoner.

https://www.youtube.com/watch?v=pRjjksjT01g

https://www.instagram.com/siliciumband/

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

