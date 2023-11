Soirée de soutien au Lollipop Music Store: Cowboys From Outerspace / Lodi Gunz / Jules Henriel / Dj Gigi & Rudy L’intermediaire Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Soirée de soutien au Lollipop Music Store: Cowboys From Outerspace / Lodi Gunz / Jules Henriel / Dj Gigi & Rudy Samedi 25 novembre, 21h00 L’intermediaire A partir de 5€

Soirée de soutien au Lollipop Music Store.

Cowboys From Outerspace, far west legends, Mars

Pas peu fières d’accueillir les Cowboys pour l’occasion, à la conquête de l’ouest de la Place Jean Jaurès.

Lodi Gunz, garage rock; Mars

Ces derniers viennent en voisins, de la contrée de la rue de Lodi, pour soutenir les copains.

Jules Henriel, folk, Mars

On ne présente Jules, entre autres, chanteur charismatique de Parade, fidèle parmi les fidèles du Lollipop, toujours le premier à se démener pour faire bouger et soutenir la scène locale.

Dj Gigi & Rudy , Mars 13005

Les deux shérifs du Camas seront là pour veiller au grain mais surtout passer leurs meilleurs vinyles punk, pub rock, power pop.

PAF 5 euros (ou plus!) en soutien au Lollipop

ps: le Lollipop c’est un disquaire/ label, pilier de la scène locale par delà ta présence à cette soirée de soutien, va faire un tour dans leur boutique!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00