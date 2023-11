Quintana Dead Blues eXperience / Jul Giaco / Marie Klock L’intermediaire Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Quintana Dead Blues eXperience / Jul Giaco / Marie Klock Vendredi 24 novembre, 20h30 L’intermediaire

Quintana Dead Blues eXperience (Rock’n’roll Grunge Heavy Blues) c’est Piero Quintana avec sa guitare à fond, un son puissant pour un live sauvage.

https://www.youtube.com/watch?v=xIpVXFkyoQI

Jul Giaco, LiveMachine BoomChansons SynthPrank

Le boss de Ali Barbare and The Grinds, un des trésors cachés de Marseille au même titre que le bunker sous Notre Dame. Combien de psalmodies à la lune pour enfin accueillir le solo Jul Giaco, un live machine dépouillé à caractère garage technoïde qui fait fi des dentelles sans être grossier. Ses chansons oniriques françaises synth-punk sont finement variées et percussives, avec pour leitmotiv commun: « l’ironie du sort ». Machine humaine à débiter de la punch line, la composition est spontanée, sans ordinateur, laissant place à des grosses parties improvisées en live.

https://youtu.be/jC9KFGuNJLQ?feature=shared

Marie Klock,chanson en français.

1m74, 60kg

https://miraclecacao.bandcamp.com/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Piero Quintana », « cache_age »: 86400, « description »: « Stranger (extrait de l’album OLDER – sortie sept 2018)n(R. Guirao / R. Guirao)nRu00e9alisu00e9 par Ru00e9mi Guirao, Yann Bachelery et Piero Quintana u00e0 Knt Studionwww.knt.fr (contact@knt.fr)nnnwww.pieroquintana.comnFaceBook : https://www.facebook.com/QUINTANA-188574321227002/ », « type »: « video », « title »: « Quintana Dead Blues eXperience – Stranger », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/xIpVXFkyoQI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=xIpVXFkyoQI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMqoblTUhPBTwxeeMBgcOOQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=xIpVXFkyoQI »}, {« data »: {« author »: « JUL GIACO », « cache_age »: 86400, « description »: « Enregistru00e9 par Earwin Macadam u00e0 Morseille nRu00e9alisu00e9 par u2020orpy au Mont SalvanProd/Musique par Jul GiaconParoles par Mamacita et Jul Giaco nnVersion Longue sur Coeur sur Toi Records :nhttps://coeursurtoi.bandcamp.com/track/sk8-feat-jul-giaconnGabber Version sur Southfrapalliance :nhttps://youtu.be/bWTBylEliKA?feature=sharednnnnnnnInstagram: nhttps://www.instagram.com/julgiaconnhttps://instagram.com/mamacita_matadorannContact: njulgiaco13@gmail.com », « type »: « video », « title »: « JUL GIACO ft. MAMACITA – Roller & Skate », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jC9KFGuNJLQ/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jC9KFGuNJLQ », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWmzPhat2O0PpybvG0oRFVg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/jC9KFGuNJLQ?feature=shared »}, {« link »: « https://miraclecacao.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00