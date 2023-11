DJIIN / TENSE OF FOOLS L’intermediaire Marseille, 21 novembre 2023, Marseille.

DJIIN / TENSE OF FOOLS Mardi 21 novembre, 20h30 L’intermediaire 5€

DJIIN

Avec des influences rétro allants du rock progressif 70’s au krautrock, en passant par le doom, et d’autres plus modernes et orientalisantes, Djiin développe un univers personnel, atypique et envoûtant.

Constitué d’un guitariste, d’un bassiste, d’un batteur et d’une chanteuse harpiste à la voix rauque, percutante et charismatique, le groupe déverse depuis quatre ans des riffs puissants et saturés ses rythmes tordus, ses mélodies psychédéliques et ses incantations vocales pour un rendu transcendant, véritable invitation au voyage.

https://www.youtube.com/watch?v=nI0BNoZQvXQ

https://www.youtube.com/watch?v=poFR5XyWF7I&t=1910s

TENSE OF FOOLS

Tense of fools c’est six musiciens qui s’unissent pour créer une musique psychédélique, planante et percussive, oscillant entre des mélodies douces et aquatiques, aux riffs lourds pleins de fuzz et de delay.

Leur musique s’adresse aux fans de Pink Floyd, Gong et King Crimson mais aussi King Gizzard, Kikagaku Moyo ou encore Radiohead.

Le groupe vous invite à entrer dans la transe et dans leur univers teinté de folie dont vous ne reviendrez pas indemne.

https://www.youtube.com/watch?v=POKhSYUO9eo

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T23:59:00+01:00

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T23:59:00+01:00