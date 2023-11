Cet évènement est passé Craig Brown L’intermediaire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Craig Brown L’intermediaire Marseille, 20 novembre 2023, Marseille. Craig Brown Lundi 20 novembre, 20h30 L’intermediaire Prix libre ‘ ‘ ́, ́ ‘ ‘ ̂ ̀ ̀ .

https://craigbrownband.bandcamp.com/

https://orcd.co/r1e7w6e…

https://www.facebook.com/craigbrownband

+

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://craigbrownband.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://orcd.co/r1e7w6e »}, {« link »: « https://www.facebook.com/craigbrownband »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T20:30:00+01:00 – 2023-11-20T23:00:00+01:00

2023-11-20T20:30:00+01:00 – 2023-11-20T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'intermediaire Marseille latitude longitude 43.293997;5.386567

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/