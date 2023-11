Lifestolz / Naomi Mabanda / Tenko Texas Seduction L’intermediaire Marseille, 19 novembre 2023, Marseille.

Lifestolz / Naomi Mabanda / Tenko Texas Seduction Dimanche 19 novembre, 20h00 L’intermediaire 5€

Étymologiquement Lifestolz, en anglais-allemand : la vie, fièrement. Facile à dire, moins un glaçon sur la langue.

Pop Synthetique, Kraut, cold, le trio joue une musique classe sur laquelle se posent de délicats mots en français

https://lifestolz.bandcamp.com/album/cold

Naomi Mabanda ( cello expé – CH )

Violoncelliste dans l’Orchestre Marcel Duchamp Tout Puissant et Tout Bleu, Naomi présente ce soir son projet solo.

Tenko Texas Seduction (Analog dark wave – CH )

Synthétiseur épileptique, boîte à rythme misanthrope et bégayante,

Tenko Texas Seduction est la verve picturale et narrative d’un prédicateur qui joue avec l’espérance de vie.

https://tenkotexasseduction.bandcamp.com/track/bologna

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

