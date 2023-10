Freaks City Rockers & Mr Plaisir L’intermediaire Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

Freaks City Rockers & Mr Plaisir Vendredi 17 novembre, 19h30 L’intermediaire Entrée libre

Soirée Jamaican Oldies (ska, early reggae…) , Rythm&Blues, soul et autres sons sixties.

Aux manettes, Freaks City Rockers et Mr Plaisir. Stritcly vinyle.

Warm UP du concert du samedi à la Maison Hantée avec Nabat et Gonna Get Yours.

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T01:00:00+01:00

