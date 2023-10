INSOMINDS / PARIA L’intermediaire Marseille, 16 novembre 2023, Marseille.

INSOMINDS / PARIA Jeudi 16 novembre, 20h30 L’intermediaire 5€

INSOMINDS (Metalcore, Marseille)

Groupe de Metalcore / Hardcore Marseillais inspiré par Polaris, LANDMVRKS, Currents, Counterparts…. Dans la lignée de la nouvelle vague de Nu-Metal from France, Insominds expérimente à ses débuts le mélange des sonorités lourdes et groovy du Nu-Metal avec les sonorités plus mélodiques et les breakdowns à se briser la nuque du Metalcore.

Par la suite, le groupe s’oriente vers un son plus tranchant et plus violent pour fusionner son style metalcore avec l’essence du HxC.

Le 1er septembre 2023 annonce la sortie du single Burning Sky.

PARIA (Metal Progressif, Marseille)

Paria, c’est quoi?

Paria ce sont quatre musiciens désireux d’hybrider leur ADN rock-metal avec tout ce qui leur tombe dans les oreilles. Une guitare reggae en entrée, un orgue façon Jon Lord au dessert et un blast beat pour le digestif.

Paria ce sont des textes en français hurlés avec conviction et (parfois) subtilité.

Paria c’est un groupe pas sérieux qu’il ne faut surtout pas prendre au sérieux.

Paria c’est le cauchemar des programmeurs radio.

Paria c’est la BO de tes virées alcoolisées.

Paria c’est le buffet campagnard du mois de Juillet sur la RN7: Parfois appétissant, parfois trop nourrissant, toujours satisfaisant.

Gaffe à l’indigestion.

Nouvel EP disponible sur Bandcamp.

Début du concert 21h – 5€

