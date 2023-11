Lodi Gunz / NOVO SKELTER L’intermediaire Marseille, 15 novembre 2023, Marseille.

Lodi Gunz / NOVO SKELTER Mercredi 15 novembre, 20h30 L’intermediaire 5€

NOVO SKELTER (post-punk, Toulouse)

NOVO SKELTER incarne une fusion unique de post-punk, surréalisme, et violence crue d’un Gaspard Noé ou d’un Quentin Dupieux. Entre Television, Preoccupations et Sonith Youth.

https://novoskelter.bandcamp.com/

Lodi Gunz (garage rock, Marseille)

Groupe de garage rock sucré basé à Marseille avec des influences Blues, Stoner et Rockabilly.

Ils font bouger tout le sud avec leurs riffs déjantés, hardant et charnue.

A la voix Shep, roucoule comme du Lou Reed et s’excite comme du Kurt Cobain.

Jules à la basse, ne cessent de refléter Rage Against the Machines, tonitruant et lyric à la fois. Derrière la guitare Lead, Vitia et ses riffs ensorcelant nous emmène comme un mage à travers des nuages nébuleux.

Avec Théo à la batterie, c’est le côté garage qui prend le dessus et tout le monde ne manque pas de se jeter dans des pogos convulsif et explosif.

https://bootlegservice.bandcamp.com/…/lodi-gunz-03-03-2023

Entrée 5€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T23:59:00+01:00

