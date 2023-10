MAMACITA / AVENOIR / DJ FRAPPAIX L’intermediaire Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

MAMACITA / AVENOIR / DJ FRAPPAIX Samedi 4 novembre, 20h30 L’intermediaire 5€

Impasse capricieuse présente

Une artiste qui présente son nouvel EP,

Un doux trio qui revient de tournée

Un duo DJ, c’est la famille, ça va danser

MAMACITA

( Electroniquelepatriarcat )

Anciennement chanteuse du groupe bruxellois BENGAL, Mamacita lance son projet solo avec son premier EP, « RECLAIM ». Ce projet de musique « électroniquelepatriarcat » incarne la continuité de son engagement à partager sa force et son sensible avec le monde. « RECLAIM » C’est une déclaration d’amour de la musique brute et spontanée, une célébration de la liberté de faire les choses pour le plaisir qu’elles existent. Elle réclame la rue, la scène, l’espace, et invite chacun.e à faire de même.

ÉCOUTER/VOIR ICI https://youtu.be/lRQm0H2jtjM?si=ibxsAYrb-4bBYCvR

AVENOIR

(Noise Pop)

Issus de la scène garage DIY marseillaise, les membres d’AVENOIR aiment les guitares et la reverb. Leur musique ramène l’auditeur dans les 90s (on pense aux arpèges de Jeff Buckley et au shoegaze de My Bloody Valentine) tout en ayant sa propre personnalité. Un premier EP est sorti en 2022 en cassette (et digital) sur Ganache Records. Après avoir écumé les salles de sa région, le trio entame une tournée nationale cet automne.

ÉCOUTER/VOIR ICI https://youtu.be/fiiRBtRBQ7k?si=TCYHibC4aa9j_4Jo

DJ FRAPPAIX

(Tubes/Vinyle)

Au dessert, Jeanne et Antonin vous feront goûter leur plus bonnes galettes frangipop (recette de famille)

N’ayez pas peur de la groovmandise.

MERCHANDISINGS ET ENTRÉE EN CASH UNIQUEMENT

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Mamacitattt », « cache_age »: 86400, « description »: « Written, composed recorded and performed by Nathalie ONADU aka Mamacita Matadora. nMixed and mastered by Pierre Dessauny & Clu00e9mence Bigel nLabel: COEUR SUR TOI RECORD ( Marseille ) nArtwork and design : Nathalie ONADU aka Mamacita Matadora.nEditing : Nathalie ONADU aka Mamacita Matadora.nVidu00e9o: Nathalie ONADU aka Mamacita Matadora, Lucas @Rollserskating.lasagna, Marianne @Mariannerenard , @cib_nantes », « type »: « video », « title »: « CAT CALL F*CK YOU », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lRQm0H2jtjM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lRQm0H2jtjM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCv3kHy6yMHtiKPIWTVwJMDQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lRQm0H2jtjM?si=ibxsAYrb-4bBYCvR »}, {« data »: {« author »: « AVENOIR », « cache_age »: 86400, « description »: « AVENOIR – WITCH (Clip Officiel) nnIssu du premier EP « Stuck With Flying Fishes » (2022)nnSasha Vaughan : GUITARE/VOIXnLu00e9o Joussellin : GUITARE/VOIXnCharles Priem : BASSE/BATTERIE ELECTRONIQUEnn-nnSorciu00e8re : Mamacita MatadoranRu00e9alisation : AvenoirnCadrage : Jason Lu00e9a-Wilson, Maxime JavelotnMontage : Sasha VaughannnEnregistrement & Mix : CoolTrain Studio (Martin Baudu)nMastering : Franck Vrahidesnn-nnSUIVREnFacebook : https://www.facebook.com/avenooirbandnInstagram : https://www.instagram.com/avenoir_band/?hl=frnBandcamp : https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr061-avenoir-stuck-with-flying-fishesnnavenoiravenoirband@gmail.com », « type »: « video », « title »: « AVENOIR – WITCH (clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fiiRBtRBQ7k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fiiRBtRBQ7k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCts6ldnsFuyWywo28CrEeaA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fiiRBtRBQ7k?si=TCYHibC4aa9j_4Jo »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T01:00:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T01:00:00+01:00