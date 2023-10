23 AND BEYOND THE INFINITE / Katzkab / Bad Tripes L’intermediaire Marseille, 22 octobre 2023, Marseille.

23 AND BEYOND THE INFINITE (Garage/ Psych Rock, Italie )

23 AND BEYOND THE INFINITE sont nés à Benevento, Sud d’Italie, en 2012.

Après un parcours de près de 10 ans à travers des territoires pleins de psych rock, post punk, shoegaze et expérimentations noise, pendant sur lesquels ils ont sorti 5 disques et ont tourné plusieurs fois fois à travers de nombreuses scènes et festivals underground tout autour Europe, ils arrivent maintenant avec leur sixième sortie officielle. Enregistré par Raffaello Pisacreta chez Mood Records à Atripalda (IT), mixé et masterisé par James Aparicio dans son studio de Londres (Royaume-Uni), LUMEN DEL MUNDO est un album de 8 titres qui sera sorti en 2022

https://23andbeyondtheinfinite.bandcamp.com/

Katzkab( post punk, Paris)

Katzkab est un groupe bordélique: post-punk, cabaret, electro-rock avec avec des accents free jazz. Batterie et saxophone sont venus s’ajouter au trio pour un son plus nerveux et hystérique mais toujours aussi mélodique.

Les 3 influences: Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, B52s

http://katzkab.bandcamp.com/

Bad Tripes (shock rock, Marseille )

Bienvenue dans la petite boucherie des horreurs de Bad Tripes, groupe de shock rock méridional. Depuis 2009, Bad Tripes distille son rock vénéneux, sinistre et joyeux à grands coups de guitares, de hurlements rigolards et d’instruments vieillots et vicelards.

