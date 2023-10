ORIGINS OF NEBULAE + TESSINA + AND BOTANIC L’intermediaire Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

ORIGINS OF NEBULAE (Indie Rock – Marseille)

Origins of Nebulae c’est Damien, Dylan, Gwendan & Marin, un groupe de 4 musiciens qui fait ses débuts en 2016 à Marseille en composant des titres inspirés du rock alternatif, indépendant et du post-rock.

Le mélange de ces différentes influences donne naissance à un premier album « Keep Breathing » autoproduit en 2017.

Le groupe crée ce rock planant caractéristique en s’appuyant sur deux voix lead complémentaires, des sons de guitares électriques aériens, de pianos et synthés toujours plus enveloppants, le tout rythmé par de riches mélodies à la basse et une batterie percutante et précise.

TESSINA (Dream Pop – Marseille)

Un univers onirique, une voix haut perchée… le même refus d’être étiqueté mais les références sont là : Mazzy Star, Coco Rosie, PJ Harvey…

AND BOTANIC (Rock Alternatif – Montpellier)

Nous sommes And Botanic. Un groupe monté par quatre amis de la fac de musicologie de Montpellier en 2022.

Nos différents parcours nous ont amené à faire du rock alternatif puisant ses influences dans des styles très variés tel que le Garage rock, le Stoner, l’Art rock ou encore l’Indie.

Nous travaillions depuis notre formation sur un album concept autour des relations toxiques aux compositions très inspiré des scènes post-punk et psychédélique actuelles.

Il nous est important de transmettre par notre musique nos convictions, se qui se traduit par un investissement total lors de nos concerts.

