Marseille La Jam de l’Inter L’intermediaire Marseille, 17 octobre 2023, Marseille. La Jam de l’Inter Mardi 17 octobre, 21h30 L’intermediaire 4€ Ouh la la, ça va être bien ce mardi. Le trio de choc composé de Carl Karoyan à la guitare, Paul Philibert à la basse et Antoine-Aurélien CP « Aureliano » à la batterie, va nous emmener vers des sonorités jazzistiques et popistiques, de Mary Poppers à Mary J.Blige, soul oBlige. It’s a family affair.

Venez, ça va être supercalifragilisticexpialidocious.

Après, c’est la jam.

PAF : 4€ SiTuPeux

Début : 21h30

2023-10-17T21:30:00+02:00 – 2023-10-18T00:30:00+02:00

